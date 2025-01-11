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После атаки дронов ВСУ в Тамбовской области завели дело о теракте

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту теракта, совершенного украинскими боевиками с помощью БПЛА в городе Котовск в Тамбовской области в ночь на 11 января 2025 года, сообщил СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

В ночь на субботу два украинских БПЛА атаковали Котовск Тамбовской области. В результате пострадали семь человек, всем оказали помощь, госпитализация не потребовалась. Кроме того, были повреждены два многоквартирных дома — выбиты окна и повреждены балконы.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения боевиками ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) террористического акта в городе Котовске Тамбовской области (пункты “а”, “в” часть 2 статья 205 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, следствием установлено, что в ночь на 11 января 2025 года боевиками киевского режима была произведена атака по территории Тамбовской области с использованием БПЛА.

Отмечается, что в результате террористического акта в городе Котовске имеются пострадавшие среди мирного населения, повреждены два многоквартирных дома.

СК добавил, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все украинские боевики, причастные к данному преступлению.

СК