После атаки дронов ВСУ в Тамбовской области завели дело о теракте

В ночь на субботу два украинских БПЛА атаковали Котовск Тамбовской области. В результате пострадали семь человек, всем оказали помощь, госпитализация не потребовалась. Кроме того, были повреждены два многоквартирных дома — выбиты окна и повреждены балконы.
«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения боевиками ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) террористического акта в городе Котовске Тамбовской области (пункты “а”, “в” часть 2 статья 205 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным ведомства, следствием установлено, что в ночь на 11 января 2025 года боевиками киевского режима была произведена атака по территории Тамбовской области с использованием БПЛА.
Отмечается, что в результате террористического акта в городе Котовске имеются пострадавшие среди мирного населения, повреждены два многоквартирных дома.
СК добавил, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все украинские боевики, причастные к данному преступлению.