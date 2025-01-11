Пешеход погиб в Минском районе около Заславля

Авария со смертельным исходом, как сообщили правоохранители, произошла в пятницу, 10 января 2025 года.
— Около 17.15 50-летний водитель, который находился за рулем авто марки Mercedes, двигаясь на 1 км автодороги Р-65 «Заславль — Дзержинск — Озеро» в направлении автодороги Р-28 «Минск-Молодечно-Нарочь», совершил наезд на пешехода, — говорится в сообщении.
По данным милиции, пешеходу 78 лет, по предварительным данным, он пересекал дорогу вне пешеходного перехода по ходу движения автомобиля.
Увы, от полученные травм пенсионер скончался.
Ранее мы писали о трагедии под Гомелем: в результате аварии погиб один человек, еще один пострадал (тут про это).