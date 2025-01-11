В Полоцке женщина разбила лобовое стекло соседского авто, сбросив на него рюмку

В Полоцке 48-летняя женщина разбила лобовое стекло соседского автомобиля, сбросив на него рюмку. Как рассказали правоохранители, супружеская пара из Полоцка отмечала новогодние праздники избыточным употреблением горячительных напитков.
«К вечеру третьего дня пьянки 48-летняя полочанка наконец-то захотела остановить чрезмерное потребление спиртного своим спутником», — говорится в сообщении.
Пара проживает в одной из многоэтажек Полоцка, квартира у них на одном из последних этажей.
Это обстоятельство женщину не остановило, в какой-то момент она для того, чтобы прервать праздничное веселье, решила поступить радикально: выкинула в окно сначала бутылку из-под водки, а следом и рюмку.
Бутылка по счастливой случайности попала в сугроб, а вот рюмка прилетела точно в лобовое стекло припаркованного у дома соседского автомобиля.
Утром расстроенный владелец авто, увидев, что произошло с его машиной, обратился в милицию.
По горячим следам фигурантка была установлена и найдена.
В отношении «метательницы» возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, как минимум ее ожидает возмещение нанесенного владельцу автомобиля ущерба.
Ранее мы писали о том, как гомельчанин нашел на улице 1800 сувенирных белорусских рублей и отправился с ними сначала на рынок, а потом в магазин за продуктами (чем все закончилось — про это вот тут).