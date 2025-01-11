ДТП с пятью пострадавшими произошло на трассе в Ростовской области

В Волгодонском районе Ростовской области в ДТП с участием легковушки пострадали пять человек. Детали происшествия сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, авария произошла на трассе Волгодонск — Зимовники 9 января. Предварительно, 45-летний водитель Lada Largus не справился с управлением, из-за этого машина съехала в левый резерв дороги, а потом опрокинулась.
— С травмами в больницу попали сам водитель и четверо его пассажиров: два человека в возрасте 46 лет, 43 лет и 31 года, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Донским автолюбителям напоминают: на дорогах нужно быть осторожными. Необходимо строго придерживаться ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты.