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Автомобиль провалился под лед в Бурятии

Водитель и пассажир не пострадали.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Автомобиль ушел под лед в дельте Селенги, в местности Кокуй. Двое мужчин пересели пролив, когда лед под колесами начал трескаться. Глубина в месте провала — 70 сантиметров. К счастью, обошлось без пострадавших. Водить и пассажир успели покинуть салон спасатели доставили их на берег.

— На сегодняшний день трагедии удалось избежать. Пострадал только автомобиль, а мужчины в медицинский помощи не нуждаются. Напоминаем, что выезд авто на лед Байкала и его притоков крайне опасен. Пересекать разрешается только по организованным ледовым переправам при соблюдении мер безопасности, — прокомментировали в ГУ МЧС России.

Напомним, 3 января около пяти часов вечера двое мужчин из Иркутской области провалились под лед в районе пролива Ольхонские. К сожалению, один из них погиб.