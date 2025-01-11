Автомобиль провалился под лед в Бурятии

— На сегодняшний день трагедии удалось избежать. Пострадал только автомобиль, а мужчины в медицинский помощи не нуждаются. Напоминаем, что выезд авто на лед Байкала и его притоков крайне опасен. Пересекать разрешается только по организованным ледовым переправам при соблюдении мер безопасности, — прокомментировали в ГУ МЧС России.