В аэропортах Ульяновска и Самары ввели временные ограничения

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены также в аэропортах: Ульяновск (Баратаевка; код /САО: UWLL) — с 13:40 мск; Самара (Курумоч; UWWW) — c 14:00 мск», — сообщили в Росавиации.