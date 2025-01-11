Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Ульяновска и Самары ввели временные ограничения

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Ульяновска и Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены также в аэропортах: Ульяновск (Баратаевка; код /САО: UWLL) — с 13:40 мск; Самара (Курумоч; UWWW) — c 14:00 мск», — сообщили в Росавиации.