«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены также в аэропортах: Ульяновск (Баратаевка; код /САО: UWLL) — с 13:40 мск; Самара (Курумоч; UWWW) — c 14:00 мск», — сообщили в Росавиации.
В аэропортах Ульяновска и Самары ввели временные ограничения
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Ульяновска и Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.