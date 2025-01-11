57-летний житель Лунинецкого района опрокинул на себя самодельный трактор

Житель Лунинецкого района пытался завести самодельный трактор с помощью другого самодельного трактора и опрокинул его на себя. Об этом сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.
Опасный случай произошел, как говорилось, под Лунинцем Брестской области.
57-летний местный житель «при попытке запуска с буксира самодельной самоходной машины, управляя другой буксирующей самодельной машиной с задним приводом» резко тронулся.
Опасный и непродуманный маневр привел к ЧП: передние колеса самодельного трактора оторвались от земли, после чего он опрокинулся на своего водителя.
У пострадавшего — тяжкие телесные повреждения: множественные переломы костей и разрывы внутренних органов.
Ранее мы писали о том, что в Полоцке женщина разбила лобовое стекло соседского авто, сбросив на него рюмку (тут про это).