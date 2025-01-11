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57-летний житель Лунинецкого района опрокинул на себя самодельный трактор

57-летний мужчина под Лунинцем пытался завести самодельный трактор и опрокинул его на себя.

Источник: Комсомольская правда

Житель Лунинецкого района пытался завести самодельный трактор с помощью другого самодельного трактора и опрокинул его на себя. Об этом сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.

Опасный случай произошел, как говорилось, под Лунинцем Брестской области.

57-летний местный житель «при попытке запуска с буксира самодельной самоходной машины, управляя другой буксирующей самодельной машиной с задним приводом» резко тронулся.

Опасный и непродуманный маневр привел к ЧП: передние колеса самодельного трактора оторвались от земли, после чего он опрокинулся на своего водителя.

У пострадавшего — тяжкие телесные повреждения: множественные переломы костей и разрывы внутренних органов.

Ранее мы писали о том, что в Полоцке женщина разбила лобовое стекло соседского авто, сбросив на него рюмку (тут про это).