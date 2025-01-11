Трещина в корме танкера «Волгонефти» появилась из-за шторма

Накануне была обнаружена утечка нефтепродуктов с кормы «Волгонефти-239», которую выбросило на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района. Минтранс РФ уточнял, что площадь пятна нефтепродуктов составляет около 2,8 тыс. кв. м. По данным оперштаба Кубани, протяженность загрязнения составляет 300 метров, его оперативно локализуют боновыми заграждениями. Для проведения работ с берега была обустроена дорога, прокладка которой продолжается в субботу.