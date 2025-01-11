Трещина в корме танкера «Волгонефти» появилась из-за шторма

КРАСНОДАР, 11 января. /ТАСС/. Специалисты считают, что шторм является наиболее вероятной причиной образовавшейся в кормовой части севшего на мель у берега Кубани танкера «Волгонефть-239» трещины, откуда ранее была зафиксирована утечка мазута. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Накануне была обнаружена утечка нефтепродуктов с кормы «Волгонефти-239», которую выбросило на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района. Минтранс РФ уточнял, что площадь пятна нефтепродуктов составляет около 2,8 тыс. кв. м. По данным оперштаба Кубани, протяженность загрязнения составляет 300 метров, его оперативно локализуют боновыми заграждениями. Для проведения работ с берега была обустроена дорога, прокладка которой продолжается в субботу.
«Специалисты назвали наиболее вероятную причину разлива — трещина в корпусе образовалась в результате прошедших штормов. Накануне, пока это еще было возможно без экстремального риска для жизни, корму танкера обследовали водолазы Морспасслужбы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что новых повреждений и утечек мазута с места, где судно разломилось во время шторма, не обнаружено.