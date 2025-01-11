В Крыму сообщили о массовой DDoS-атаке на операторов связи

Ранее, 18 декабря 2024 года, Известия" ознакомились с данными компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE, из которых следует, что доля атак на российские компании с целью шпионажа выросла на 6%. Часто во время атак хакеры пытаются также нарушить работоспособность систем, например, меняя пароли к учетным записям.