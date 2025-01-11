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В Крыму сообщили о массовой DDoS-атаке на операторов связи

В Крыму зафиксирована массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной и мобильной связи. Об этом в субботу, 11 января, сообщила пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи республики.

Источник: Freepik

«Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что из-за атаки некоторые сервисы могут быть недоступны или работать со сбоями.

Ранее, 18 декабря 2024 года, Известия" ознакомились с данными компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE, из которых следует, что доля атак на российские компании с целью шпионажа выросла на 6%. Часто во время атак хакеры пытаются также нарушить работоспособность систем, например, меняя пароли к учетным записям.

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