Бастрыкин вновь обратил внимание на дело об истязании блокадницы

Напомним, что пожилая женщина регулярно становилась жертвой насилия со стороны сына. Пенсионерка была госпитализирована с тяжёлыми травмами. Врачи диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и другие серьёзные повреждения. После задержания мужчина был отпущен домой.