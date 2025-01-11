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Бастрыкин вновь обратил внимание на дело об истязании блокадницы

Возбуждено уголовное дело по статье «истязание».

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание представить повторный доклад о ходе расследования уголовного дела по факту избиения 89-летней жительницы блокадного Ленинграда.

Напомним, что пожилая женщина регулярно становилась жертвой насилия со стороны сына. Пенсионерка была госпитализирована с тяжёлыми травмами. Врачи диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и другие серьёзные повреждения. После задержания мужчина был отпущен домой.

В социальных сетях активно обсуждают действия подозреваемого, сестра которого сообщила о продолжении его агрессивного поведения. Глава СК потребовал повторно доложить о промежуточных результатах следствия.

СК