На Байкале под лед провалился автомобиль

«Все произошло в дельте Селенги, в местности Кокуй. Глубина в месте провала — 70 сантиметров. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели МЧС России доставили на берег двоих мужчин. В медицинской помощи они не нуждаются», — сказано в сообщении спасательного ведомства.
В МЧС предупреждают, что сейчас выезд на лед в районе Байкала небезопасен. Такая же ситуация и в других местах, где спасатели пока запрещают открытие ледовых переправ.
В МЧС призывают не рисковать, даже если на улице отрицательные температуры. Течения и неустойчивая погода могут сделать лед лишь на вид крепким.