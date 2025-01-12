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На Байкале под лед провалился автомобиль

В Иркутской области под лед провалился автомобиль рыбаков. К счастью, никто не пострадал.

Источник: РИА "Новости"

«Все произошло в дельте Селенги, в местности Кокуй. Глубина в месте провала — 70 сантиметров. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели МЧС России доставили на берег двоих мужчин. В медицинской помощи они не нуждаются», — сказано в сообщении спасательного ведомства.

В МЧС предупреждают, что сейчас выезд на лед в районе Байкала небезопасен. Такая же ситуация и в других местах, где спасатели пока запрещают открытие ледовых переправ.

В МЧС призывают не рисковать, даже если на улице отрицательные температуры. Течения и неустойчивая погода могут сделать лед лишь на вид крепким.

МЧС