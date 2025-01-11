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Суд избрал меру пресечения для хозяйки пекарни в Перми, где отравились люди

ПЕРМЬ, 11 янв — РИА Новости. Владелицу пермской пекарни, клиенты которой попали к медикам с отравлением, отправили под домашний арест почти на два месяца, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде Перми.

Источник: РИА "Новости"

Ранее региональное управление СК РФ проинформировало о возбуждении дела по статье о небезопасных услугах после появления данных о массовом отравлении людей в Перми, покупавших продукцию в пекарне. По данным Роспотребнадзора, речь идет о точках продажи выпечки и готовых блюд «Хлебница» (ИП Ю. В. Гагарина). Пострадавшие попадали в больницу с острыми кишечными инфекциями. Предварительно известно, что у заболевших выделен возбудитель сальмонеллеза. В пятницу владелица и исполнительный директор пекарни были задержаны. Им предъявили обвинение.

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 27 суток», — рассказали в суде.

В субботу суд также рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения исполнительному директору сети пекарен.