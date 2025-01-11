Суд избрал меру пресечения для хозяйки пекарни в Перми, где отравились люди

Ранее региональное управление СК РФ проинформировало о возбуждении дела по статье о небезопасных услугах после появления данных о массовом отравлении людей в Перми, покупавших продукцию в пекарне. По данным Роспотребнадзора, речь идет о точках продажи выпечки и готовых блюд «Хлебница» (ИП Ю. В. Гагарина). Пострадавшие попадали в больницу с острыми кишечными инфекциями. Предварительно известно, что у заболевших выделен возбудитель сальмонеллеза. В пятницу владелица и исполнительный директор пекарни были задержаны. Им предъявили обвинение.