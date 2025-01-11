Следовавший из Москвы в Дубай самолет вернулся во Внуково

«Авиакомпания опровергает информацию об аварийной посадке воздушного судна, выполняющего рейс Москва-Дубай 11.01.2025. После взлета поступила информация об изменении уровня гидравлической жидкости. В интересах безопасности командир принял решение о возврате во Внуково», — рассказали в пресс-службе.
Борт штатно сел в 14:41 мск, с пассажирами и экипажем все в порядке, добавили в авиакомпании.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Внуково. Телеграм-канал Mash ранее сообщил, что самолет Utair cовершает аварийную посадку в московском аэропорту.
В декабре самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Санкт-Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Пассажиры отправились в Москву на другом борте.