АСТАНА, 11 янв — Sputnik. Землетрясение произошло в Алматинской области, пишет казахстанский Национальный центр данных.
«11 января 2025 года в 16:15 на расстояний примерно 77 км на северо-восток от г. Алматы произошло землетрясение. Магнитуда mb=3.8. Энергетический класс K=8.8», — сообщает центр.
Ощутимости толчков нет, сообщает Национальный центр.
Между тем, мировой уровень глобальной сейсмической активности повысили до очень высокого. За последние два дня сразу в нескольких странах произошли землетрясения магнитудой до 5,8 баллов. Идет явный рост, отмечают ученые.