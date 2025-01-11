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Землетрясение произошло в Алматинской области

Пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости"

АСТАНА, 11 янв — Sputnik. Землетрясение произошло в Алматинской области, пишет казахстанский Национальный центр данных.

«11 января 2025 года в 16:15 на расстояний примерно 77 км на северо-восток от г. Алматы произошло землетрясение. Магнитуда mb=3.8. Энергетический класс K=8.8», — сообщает центр.

Ощутимости толчков нет, сообщает Национальный центр.

Между тем, мировой уровень глобальной сейсмической активности повысили до очень высокого. За последние два дня сразу в нескольких странах произошли землетрясения магнитудой до 5,8 баллов. Идет явный рост, отмечают ученые.