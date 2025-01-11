В Шахтах работник магазина похитил из сейфа 83 тысячи рублей

В Шахтах Ростовской области работник одного магазинов похитил из сейфа 83 тысячи рублей и думал, что после этого его никто не заподозрит, но в итоге надежды молодого человека не сбылись. Детали инцидента рассказали в МВД.
Сначала в полицию обратился представитель службы безопасности торговой организации, он же назвал предполагаемого грабителя. Под подозрением был 21-летний работник.
Задержание провели довольно быстро. При этом подозреваемый вскоре сам во всем сознался. Он рассказал, что открыл сейф после рабочей смены, забрал наличность, которую увидел, и собирался все потратить на свои нужды.
— Шахтинец полностью возместил ущерб. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, в его отношении возбуждено уголовное дело, — отметили в направлении по связям со СМИ УМВД России по городу Шахты.
Добавим, по статье «Кража» (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ) нарушителю грозят штраф, обязательные работы или до 5 лет лишения свободы.