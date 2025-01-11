Подростки повредили восемь автомобилей в Минске

В милицию поступила информация о том, что ночью у припаркованных во дворе столичного дома автомобилей были разбиты стекла и боковые зеркала, а на кузовах появились вмятины. Правоохранители установили, что чужие машины повредили два 14-летних подростка и их 17-летний приятель. Они шли по двору и беспричинно наносили удары. В общей сложности несовершеннолетние повредили не менее восьми транспортных средств.
Подростки объяснили свое поведение тем, что находились в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Сотрудники милиции проводят проверку по факту того, как и где несовершеннолетние приобрели алкоголь. Причастные будут привлечены к ответственности. Помимо того, устанавливается сумма причиненного ущерба. Его придется возмещать несовершеннолетним и их родителям.