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Подростки повредили восемь автомобилей в Минске

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске трое подростков повредили восемь припаркованных автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: ГУВД Мингорисполкома

В милицию поступила информация о том, что ночью у припаркованных во дворе столичного дома автомобилей были разбиты стекла и боковые зеркала, а на кузовах появились вмятины. Правоохранители установили, что чужие машины повредили два 14-летних подростка и их 17-летний приятель. Они шли по двору и беспричинно наносили удары. В общей сложности несовершеннолетние повредили не менее восьми транспортных средств.

Подростки объяснили свое поведение тем, что находились в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Сотрудники милиции проводят проверку по факту того, как и где несовершеннолетние приобрели алкоголь. Причастные будут привлечены к ответственности. Помимо того, устанавливается сумма причиненного ущерба. Его придется возмещать несовершеннолетним и их родителям.