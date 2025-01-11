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На пляжах Краснодарского края выявили новые выбросы мазута

КРАСНОДАР, 11 янв — РИА Новости. На пляжах Черноморского побережья Краснодарского края нашли новые пятна мазута, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«На 14 участках, закрепленных за муниципалитетами, мониторинговые группы 11 января обнаружили незначительные повторные выбросы мазута, на остальных территориях — новых загрязнений нефтепродуктами не выявлено», — говорится в посте.

Отмечается, что волонтеры и спасатели в первую очередь убирают новые выбросы. Если они относительно крупные, загрязненный грунт собирают лопатами в мешки, небольшие вкрапления просеивают через сетки и собирают садовыми граблями.

Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть-239», на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос «Волгонефти-212». Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах ввели режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

экология