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После крушения танкеров на дне моря остается около пяти тысяч тонн мазута

КРАСНОДАР, 11 янв — РИА Новости. Около 5 тысяч тонн мазута остается на дне моря после крушения танкеров, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с журналистами.

«Около 5 тысяч тонн где-то на дне лежат. Это некая желеобразная масса, которая никуда не движется», — отметил он, говоря о том, сколько мазута еще может находиться в районе крушения танкеров.

Кондратьев добавил, что после очистки берега предстоит важнейшая часть работ — рекультивация пляжей. Вывезенный песок, по его словам, можно отделить от нефтепродуктов, но использовать затем — только в строительстве дорог.

Также губернатор сообщил, что на переработку отправлено около 40 тысяч тонн замазученного песка.

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

экология