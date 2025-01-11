В Петербурге водитель распылил газовый баллончик в лицо пешеходу

Как уточняет ведомство, во вторник в полицию Колпинского района обратилась местная жительница, сообщившая о том, что возле дома № 4 на Тверской улице неизвестный распылил содержимое газового баллончика в лицо ее мужа. Как установили правоохранители, это сделал повздоривший с мужчиной водитель Kia Rio, который скрылся с места происшествия.
Пострадавший получил ожог глаз и после оказания медпомощи был направлен на амбулаторное лечение. При этом в четверг в полицию Колпино обратился и второй участник конфликта, который потребовал привлечь к ответственности своего оппонента, разбившего заднее стекло его иномарки.
«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Ведется расследование», — заключают в ГУМВД.