В Петербурге водитель распылил газовый баллончик в лицо пешеходу

Как уточняет ведомство, во вторник в полицию Колпинского района обратилась местная жительница, сообщившая о том, что возле дома № 4 на Тверской улице неизвестный распылил содержимое газового баллончика в лицо ее мужа. Как установили правоохранители, это сделал повздоривший с мужчиной водитель Kia Rio, который скрылся с места происшествия.