59-летний мужчина замерз насмерть в лесу в Ляховичском районе

Как сообщили правоохранители, некоторое время назад в милицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве обнаружено тело жителя Ляховичского района, 59-летнего мужчины. Увы, информация подтвердилась, при этом эксперты обратили внимание на тот факт, что одежда мужчины находилась рядом с его телом.
Как уже установили следователи, накануне мужчина общался со своей супругой, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Была проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой выяснилось, что смерть мужчины наступила от общего переохлаждения организма.
«При проведении химической экспертизы в крови мужчины обнаружен алкоголь в концентрации 2,0 промилле, что соответствует средней степени острой интоксикации у живых лиц», — констатировали в Госкомитете судебных экспертиз.
Как подчеркнули специалисты, смерть от переохлаждения может произойти не только в сильные морозы, но даже при относительно незначительно минусовых температурах. Чаще всего погибшие накануне смерти употребляли горячительные напитки.