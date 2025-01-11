Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

59-летний мужчина замерз насмерть в лесу в Ляховичском районе

В Ляховичском районе мужчина насмерть замерз в лесу 59-летний мужчина.

Как сообщили правоохранители, некоторое время назад в милицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве обнаружено тело жителя Ляховичского района, 59-летнего мужчины. Увы, информация подтвердилась, при этом эксперты обратили внимание на тот факт, что одежда мужчины находилась рядом с его телом.

Как уже установили следователи, накануне мужчина общался со своей супругой, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Была проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой выяснилось, что смерть мужчины наступила от общего переохлаждения организма.

«При проведении химической экспертизы в крови мужчины обнаружен алкоголь в концентрации 2,0 промилле, что соответствует средней степени острой интоксикации у живых лиц», — констатировали в Госкомитете судебных экспертиз.

Как подчеркнули специалисты, смерть от переохлаждения может произойти не только в сильные морозы, но даже при относительно незначительно минусовых температурах. Чаще всего погибшие накануне смерти употребляли горячительные напитки.

несчастный случай