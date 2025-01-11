59-летний мужчина замерз насмерть в лесу в Ляховичском районе

Как сообщили правоохранители, некоторое время назад в милицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве обнаружено тело жителя Ляховичского района, 59-летнего мужчины. Увы, информация подтвердилась, при этом эксперты обратили внимание на тот факт, что одежда мужчины находилась рядом с его телом.