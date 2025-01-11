В Хабаровске директор туркомпании обманула клиентов на 11 миллионов рублей

«Учредитель туркомпании причастна к хищению почти 11 миллионов рублей у 40 клиентов фирмы. В их числе жители Хабаровского, Приморского краев, Амурской и Московской областей… С февраля 2022 по август 2023 года 34-летняя жительница Хабаровска, которая являлась одновременно учредителем и директором туристической компании, совершала хищение денег клиентов», — рассказала собеседница агентства.
Щеголева уточнила, что подсудимая заключала договоры на продажу туристических путевок за границу. С потерпевших мошенница получала полную предоплату.
«Так, в августе 2022 года жительница Хабаровска внесла 274 тысячи рублей в качестве предоплаты за приобретение путевок. Под различными предлогами подсудимая просила о переносе даты вылета, а после объявила, что не сможет выполнить взятые на себя обязательства», — добавила она.
По данному факту было возбуждено дело по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Изъята и проанализирована финансово-хозяйственная документация туристической компании. Общий объем материалов составил 30 томов, отметила представитель краевой полиции. Наложен арест на оргтехнику и банковские счета компании. Во время расследования фигурантка компенсировала потерпевшим ущерб на сумму около 5,9 миллионов рублей. В отношении злоумышленницы была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.