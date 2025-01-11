В Хабаровске директор туркомпании обманула клиентов на 11 миллионов рублей

По данному факту было возбуждено дело по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Изъята и проанализирована финансово-хозяйственная документация туристической компании. Общий объем материалов составил 30 томов, отметила представитель краевой полиции. Наложен арест на оргтехнику и банковские счета компании. Во время расследования фигурантка компенсировала потерпевшим ущерб на сумму около 5,9 миллионов рублей. В отношении злоумышленницы была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.