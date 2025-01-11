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Милиция задержала риелторов из Барановичей, обманувших белорусов на 500 тысяч

Милиция задержала двух серых риелторов из Барановичей, которые обманули белорусов на 500 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала двух серых риелторов из Барановичей, ущерб от действий фигурантов составил почти полмиллиона белорусских рублей.

Как рассказали правоохранители, двое фигурантов-подельников «обманом переселяли жертв из обустроенных квартир в ветхое жилье».

Полученную в результате мошеннических схем разницу они, разумеется, оставляли себе.

В большинстве случаев жертвами серых риелторов становились злоупотребляющие алкогольными напитками люди. Фигуранты угощали их горячительным, втирались в доверие. После чего убеждали хозяев квадратных метров оформить на них генеральную доверенность.

Эту необходимость мошенники аргументировали тем, что имея генеральную доверенность они выгодно распорядятся имуществом своих жертв и помогут наладить жизнь.

От действий сообщников пострадали одиннадцать граждан. Большую часть нелегально вырученных средств мошенники вложили в покупку собственной недвижимости.

К слову, их имущество не просто арестовано, но уже и реализовано, вырученные деньги направлены на возмещение ущерба потерпевшим.

Ранее мы писали о том, что в декабре 2024 года в Беларуси зафиксирован очередной рекорд продаж новых автомобилей (а также известна самая популярная у белорусов марка авто).