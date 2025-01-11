Милиция задержала риелторов из Барановичей, обманувших белорусов на 500 тысяч

Милиция задержала двух серых риелторов из Барановичей, ущерб от действий фигурантов составил почти полмиллиона белорусских рублей.
Как рассказали правоохранители, двое фигурантов-подельников «обманом переселяли жертв из обустроенных квартир в ветхое жилье».
Полученную в результате мошеннических схем разницу они, разумеется, оставляли себе.
В большинстве случаев жертвами серых риелторов становились злоупотребляющие алкогольными напитками люди. Фигуранты угощали их горячительным, втирались в доверие. После чего убеждали хозяев квадратных метров оформить на них генеральную доверенность.
Эту необходимость мошенники аргументировали тем, что имея генеральную доверенность они выгодно распорядятся имуществом своих жертв и помогут наладить жизнь.
От действий сообщников пострадали одиннадцать граждан. Большую часть нелегально вырученных средств мошенники вложили в покупку собственной недвижимости.
К слову, их имущество не просто арестовано, но уже и реализовано, вырученные деньги направлены на возмещение ущерба потерпевшим.
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