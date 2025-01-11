В Башкирии 13-летний мальчик попал под машину, когда чистил снег

В Караидельском районе 13-летний мальчик попал под колеса автомобиля, когда чистил снег. Как сообщили очевидцы в группе «Подслушано Караидель», у подростка сломалась лопата и он присел починить ее на обочине.
Неожиданно на большой скорости промчался автомобиль и со спины сбил ребенка. После чего он скрылся с места происшествия.
У пострадавшего мальчика сильный шок, перелом бедренной кости. Он находится вместе с мамой в больнице № 17 в Уфе. Известно, что подростку предстоит перенести операцию и длительное восстановление.
Также очевидцы утверждают, что водитель был пьян.