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В Башкирии 13-летний мальчик попал под машину, когда чистил снег

В Караидельском районе 13-летний мальчик попал под колеса автомобиля, когда чистил снег.

В Караидельском районе 13-летний мальчик попал под колеса автомобиля, когда чистил снег. Как сообщили очевидцы в группе «Подслушано Караидель», у подростка сломалась лопата и он присел починить ее на обочине.

Неожиданно на большой скорости промчался автомобиль и со спины сбил ребенка. После чего он скрылся с места происшествия.

У пострадавшего мальчика сильный шок, перелом бедренной кости. Он находится вместе с мамой в больнице № 17 в Уфе. Известно, что подростку предстоит перенести операцию и длительное восстановление.

Также очевидцы утверждают, что водитель был пьян.