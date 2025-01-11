Двухлетний малыш насмерть подавился едой в детском учреждении в Осиповичах

«Несчастный случай произошел в одном из детских учреждений города Осиповичи. Во время приема пищи 2-летний малыш подавился едой. Несмотря на экстренные реанимационные действия работников учреждения и прибывших медиков, ребенка спасти не удалось», — сказано в сообщении в Telegram-канале СК Беларуси.