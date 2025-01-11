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Двухлетний малыш насмерть подавился едой в детском учреждении в Осиповичах

Следственным комитетом проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия, способствовавшие трагедии.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 янв — Sputnik. Трагический случай произошел в одном из детских учреждений Осиповичей — двухлетний ребенок подавился едой, что привело к его гибели.

«Несчастный случай произошел в одном из детских учреждений города Осиповичи. Во время приема пищи 2-летний малыш подавился едой. Несмотря на экстренные реанимационные действия работников учреждения и прибывших медиков, ребенка спасти не удалось», — сказано в сообщении в Telegram-канале СК Беларуси.

Там отмечено, что следователи с привлечением специалиста УГКСЭ по Могилевской области провели осмотр места происшествия. Также были опрошены очевидцы и администрация детского учреждения.

«Назначены судебно-медицинская экспертиза, ряд проверок в подразделения Министерств образования и здравоохранения», — проинформировали в Следственном комитете.

Следственный комитет занимается установлением причин и условий, которые привели к трагедии, добавили в СК.

несчастный случай