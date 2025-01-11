Пятно мазута дошло до Ялты

«В Крыму МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов… Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в Керчи, Евпатории, Ялте, Сакском, Черноморском, Ленинском районах и на острове Тузла», — написали в telegram-канале МЧС России. В этих районах уже работают 734 человека и более 134 единиц техники для полной очистки участков.