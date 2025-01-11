В Астане потушили пожар в торговом доме

«По прибытию первых пожарных подразделений незамедлительно созданы звенья газодымозащитной службы и начата разведка. По уточненным данным, в районе Сарыарка по улице Мәскеу в двухэтажном торговом доме, на первом этаже в помещении по хранению лакокрасочных изделий, произошел пожар на площади 20 квадратных метров», — говорится в сообщении МЧС РК.