Пьяный челябинец набросился с ножом на сожительницу и ее 14-летнего сына: вся семья в больнице

Все произошло 11 января в Тракторозаводском районе.
Челябинске полицейские и следователи уже установили обстоятельства конфликта, произошедшего в одной из квартир по улице Марченко.
Между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удары ножом 42-летней женщине.
В драку взросылх вмешался 14-летний сын потерпевшей, которому также были причинены ножевые ранения.
«Потерпевшим своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь. Нападавший также госпитализирован, находится под конвоем», — уточнили в региональном Главке МВД.
По данным Следственного комитета России, в отношении 42-летнего местного жителя возбуждено едло по статье «Покушение на убийство двух лиц».
«В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств», — сказали в СУ СКР по Челябинской области.