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Пьяный челябинец набросился с ножом на сожительницу и ее 14-летнего сына: вся семья в больнице

Пьяный челябинец набросился с ножом на сожительницу и ее 14-летнего сына, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Все произошло 11 января в Тракторозаводском районе.

Челябинске полицейские и следователи уже установили обстоятельства конфликта, произошедшего в одной из квартир по улице Марченко.

Между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удары ножом 42-летней женщине.

В драку взросылх вмешался 14-летний сын потерпевшей, которому также были причинены ножевые ранения.

«Потерпевшим своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь. Нападавший также госпитализирован, находится под конвоем», — уточнили в региональном Главке МВД.

По данным Следственного комитета России, в отношении 42-летнего местного жителя возбуждено едло по статье «Покушение на убийство двух лиц».

«В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств», — сказали в СУ СКР по Челябинской области.