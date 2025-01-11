Глава СК РФ потребовал доложить о смертельной аварии в Ростове-на-Дону

Отчет о проверке смертельного ДТП в Ростове-на-Дону потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом стало известно сегодня, 11 января.
— Сейчас проводится процессуальная проверка. Глава ведомства поручил представить доклад об установленных обстоятельствах, — сообщает пресс-служба Следкома России.
По данным ведомства, в донской столице водитель грузового автомобиля наехал на женщину, которая переходила дорогу с младенцем в коляске. Пострадавшая умерла на месте, малыш выжил.
По всей видимости, ранее об этом случае писали на сайте «КП — Ростов-на-Дону». Тогда сообщалось, что под колесами грузовика погибла 66-летняя женщина. Предварительно, трагедия произошла 9 января на улице Фасадной.