Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК РФ потребовал доложить о смертельной аварии в Ростове-на-Дону

Проверку после гибели женщины из-за грузовика в Ростове взял на контроль глава СК.

Источник: Комсомольская правда

Отчет о проверке смертельного ДТП в Ростове-на-Дону потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом стало известно сегодня, 11 января.

— Сейчас проводится процессуальная проверка. Глава ведомства поручил представить доклад об установленных обстоятельствах, — сообщает пресс-служба Следкома России.

По данным ведомства, в донской столице водитель грузового автомобиля наехал на женщину, которая переходила дорогу с младенцем в коляске. Пострадавшая умерла на месте, малыш выжил.

По всей видимости, ранее об этом случае писали на сайте «КП — Ростов-на-Дону». Тогда сообщалось, что под колесами грузовика погибла 66-летняя женщина. Предварительно, трагедия произошла 9 января на улице Фасадной.