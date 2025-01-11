Аэропорт Нижнекамска снова приостановил работу

Сегодня, 11 января, сразу пять российских аэропортов временно приостанавливали работу. В самом Нижнекамске ограничения на полеты вводятся уже второй раз. Также принимать рейсы прекращали аэропорты Казани, Ульяновска, Самары и Саратова. В Казани, Ульяновске и Самаре ограничения действуют до сих пор.