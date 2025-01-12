Бизнесмен просит пересмотр дела о ДТП с 8 погибшими

С таким изложением событий категорически не согласна сестра бизнесмена Наталья, которая добивается, чтобы по этому делу было проведено объективное расследование, выяснены фактические причины аварии и приговор её брату был пересмотрен. Какие аргументы предлагает сторона защиты, она рассказала в эксклюзивном интервью hab.aif.ru.
«Его закрыли сразу же».
Страшная авария произошла ранним утром 16 декабря 2022 года. Заказной автобус Golden Dragon компании «Мегалайнер», которой руководит Владимир Попов, перевозил вахтовиков на месторождение в посёлке Малмыж. Неподалёку от села Троицкое Нанайского района он выехал с дороги и опрокинулся. На месте скончались пятеро пассажиров, ещё трое погибли на больничной койке. 12 человек получили травмы различной степени тяжести.
«Как только Владимир получил сообщение об аварии, он сразу же выехал на место происшествия. Мы больше его не видели вообще. Его сразу закрыли», — вспоминает сестра коммерсанта.
По факту произошедшего немедленно возбудили уголовное дело в отношении водителя Александра Жнякина по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и в отношении владельца автобуса и компании «Мегалайнера» по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
«Был бодр и весел, болтал по телефону».
Как рассказала сестра бизнесмена, на следующий день после аварии она сразу поехала на автобусную базу, чтобы пообщаться с теми, кто остался там работать. Коллектив у Владимира был небольшой: три водителя, механик и он.
"Поскольку Владимира и Жнякина взяли под стражу, там оставались два водителя и механик. Водитель Алексей Медведев, с которым сразу удалось пообщаться, рассказал, что перед рейсом и накануне он общался с Жнякиным, он был здоров и бодр, кроме того, он сам искренне хотел бы поехать в этот рейс, но он достался Александру как одному из самых надёжных водителей, по мнению руководителя.
Автобус был самый новый из имеющегося автопарка, в хорошем состоянии. На нём в обычных рейсах работал сам Медведев. Ранним утром он приехал на базу и начал подготовку своего автобуса к работе. Он рассказал и показал на телефоне пропущенные входящие звонки от Жнякина, их было не менее четырёх. Разговор состоялся за пять минут до аварии, они говорили о делах и подготовке к работе на следующий день", — отметила Наталья.
В ходе последнего разговора связь прервалась, а уже спустя несколько часов сотрудник узнал о произошедшей аварии. Параллельно в этот же день супруга Владимира сняла показания ГЛОНАСС и тахографа, где было видно, что в течение последнего часа перед аварией автобус двигался со скоростью 100—110 километров в час и, не сбавляя её, слетел с трассы.
«Смена показаний — смена обвиняемого».
На допросах оба подозреваемых дали показания. Но водитель, как отмечает сестра Попова, сменил их целых четыре раза. Изначально мужчина ссылался на техническую неисправность автобуса, а когда это было опровергнуто экспертизой, дал показания об усталости из-за переработок, которые и стали окончательными и использовались для вынесения обвинительного приговора Владимиру Попову.
«Сначала Жнякин утверждал, что отвлёкся на лампы, горящие на панели, а когда отвёл глаза, то уже увидел, что летит в кювет. Но спустя полгода — на допросе 31 мая 2023 — рассказал, что был уставший и уснул за рулём, и что две недели до рейса работал без выходных с раннего утра до позднего вечера. На следующий день после этих показаний был выпущен под подписку о невыезде», — говорит Наталья.
Именно эти показания, подчёркивает собеседница, стали основой для того, чтобы ответственность с водителя перенести на предпринимателя. Другими словами, уверена она, фактическая причина аварии как для суда, так и для пострадавших осталась скрытой.
«Не взято во внимание и то, что микропредприятие, имевшее в наличии три автобуса и трёх водителей — четвёртым водителем был сам Владимир, который всегда мог подменить любого — фактически постоянно находилось в поисках заказов, так как постоянные договора на утренние и вечерние доставки персонала были только с двумя компаниями. На городских и междугородних маршрутах они задействованы не были и в основном выполняли точечные заказы. То есть у предпринимателя возникали сложности с обеспечением водителей работой, а не перегрузки их», — отметила собеседница.
Когда был вынесен приговор, Наталью будто поразило громом. Её брата признали виновным в аварии и назначили практически максимальное наказание. Жнякин, фактически виновный в ДТП, отделался тремя годами колонии-поселения.
«Всё обвинение предпринимателя выстроено только на лживых показаниях его сотрудника. Абсурд, но на сегодняшний день водитель освобождён от ответственности и живёт полноценной жизнью. В 2026 году ему вернут водительские права, и он снова сядет за руль», — сказала сестра коммерсанта.
«Главное — правильно определить причину, чтобы исключить подобное в будущем».
Как рассказала Наталья, было две версии смертельной аварии: первая заключается в том, что водитель не проконтролировал, пристёгнуты ли пассажиры, разогнал автобус ночью на зимней трассе до 110 км/ч, разговаривая при этом по телефону, и совершил страшное ДТП. Но в ходе следственных разбирательств, подчёркивает собеседница, эту версию даже не рассматривали, хотя она опирается на показания ГЛОНАСС и тахографа, учёт звонков на телефоне и дополняется показаниями свидетелей. Вторая версия выглядит следующим образом: предприниматель нарушил документооборот и режим труда и отдыха водителя, вследствие чего последний вышел в рейс уставшим, заснул за рулём и совершил ДТП. «Нарушения ПДД водителя стали ключевым фактором аварии, и ответственность за инцидент полностью лежит на нём! Чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем, нужно точно понять причину случившейся страшной аварии и направить внимание именно туда. Усиливать контроль и предотвращать эти факторы. Помимо контроля за траекторией движения, в автобусах нужно технически ограничивать скоростной режим, технически не давать трогаться при наличии непристёгнутых пассажиров и технически блокировать возможности разговоры по телефону водителей во время вождения. Тогда подобных аварий не будет. Но так как причиной аварии определено другое, скорее всего, эти факторы останутся без внимания госорганов» — обозначила Наталья свою гражданскую позицию.
Эксперты утверждают, что если бы скорость была ниже хотя бы на 15 км/ч, автобус бы не опрокинулся на бок, а слетел с трассы и остался на колёсах. Однако из-за высокой скорости после схода с трассы транспортное средство опрокинулось и прокатилось несколько десятков метров, что привело к гибели и травмам пассажиров. Кроме того, если бы пассажиры были пристёгнуты, то они бы не выпали под автобус и точно не погибли.
«Как предприниматель, я сделал всё, что мог».
На последнем слове в суде Попов отметил, что сразу с места аварии добровольно пришёл в Следственный комитет, предоставив все необходимые данные, а также пояснил, что все меры безопасности в компании соблюдались. После появления версии о переработке водителя регулярно пояснял, что это не соответствует действительности и просил проверить эту информацию официальными источниками, а также аргументировал, что его сотрудники физически не могли перерабатывать из-за невысокого количества заказов.
"Мы использовали тахографы, ГЛОНАСС, заключили договоры с медицинскими организациями и регулярно обслуживали транспорт. Прямо напротив базы было организовано место для круглосуточного проведения предрейсового осмотра. Я организовал всё, что можно — всё, что от меня требовалось как от предпринимателя.
Мне ставят в упрёк, что я не проконтролировал, прошел ли Александр Жнякин доктора или нет. Но есть правила дорожного движения. Если он по каким-то причинам вдруг чувствовал себя уставшим, он не должен был продолжать движение. И более того, мне было кем его заменить", — отметил подсудимый.
По словам собеседницы «АиФ-Дальинформ», страшная авария фактически разрушила жизни девяти семей погибших и сильно травмированных, а также самого предпринимателя — у Попова отнято почти девять лет, которые он проведёт в тюрьме, полностью уничтожен бизнес, водители остались без работы, а все компенсации пострадавшим будет выплачивать персонально он. Ответа на вопрос, где взять многомиллионные суммы бизнесмену, который остался без возможности вести предпринимательскую деятельность, пока нет. Дома у коммерсанта осталась без кормильца жена, двое маленьких детей и отец — инвалид на иждивении. Водитель же на данный момент от отбывания наказания освобождён.
Вместе с адвокатом сестра хабаровчанина будет подавать апелляцию в надежде на пересмотр приговора с учётом всех имеющихся доказательств, которые почти два года тщательно собирала сторона защиты.
«Так как причинно-следственных связей между произошедшей аварией и деятельностью предпринимателя нет, а фактической причиной явилось грубое нарушение водителем ПДД, мы надеемся на пересмотр дела в целом, изменение статьи обвинения и наказания для Владимира Попова», — заключила собеседница.
Документы, подтверждающие фактический график использования автобуса, попавшего в ДТП, автобуса, на котором работал водитель Александр Жнякин ранее, данные экспертизы технического состояния автобуса, а также другие материалы, раскрывающие обстоятельства аварии с позиции защиты, имеются в распоряжении редакции.