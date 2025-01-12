Бизнесмен просит пересмотр дела о ДТП с 8 погибшими

Как рассказала Наталья, было две версии смертельной аварии: первая заключается в том, что водитель не проконтролировал, пристёгнуты ли пассажиры, разогнал автобус ночью на зимней трассе до 110 км/ч, разговаривая при этом по телефону, и совершил страшное ДТП. Но в ходе следственных разбирательств, подчёркивает собеседница, эту версию даже не рассматривали, хотя она опирается на показания ГЛОНАСС и тахографа, учёт звонков на телефоне и дополняется показаниями свидетелей. Вторая версия выглядит следующим образом: предприниматель нарушил документооборот и режим труда и отдыха водителя, вследствие чего последний вышел в рейс уставшим, заснул за рулём и совершил ДТП. «Нарушения ПДД водителя стали ключевым фактором аварии, и ответственность за инцидент полностью лежит на нём! Чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем, нужно точно понять причину случившейся страшной аварии и направить внимание именно туда. Усиливать контроль и предотвращать эти факторы. Помимо контроля за траекторией движения, в автобусах нужно технически ограничивать скоростной режим, технически не давать трогаться при наличии непристёгнутых пассажиров и технически блокировать возможности разговоры по телефону водителей во время вождения. Тогда подобных аварий не будет. Но так как причиной аварии определено другое, скорее всего, эти факторы останутся без внимания госорганов» — обозначила Наталья свою гражданскую позицию.