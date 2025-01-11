Мазут с танкеров в Керченском проливе достиг побережья Азовского моря

Стельмаченко пояснил, что мазут обнаружен активистами «в толще песка на сантиметров 20−30 минимум, на лопатный штык». «В отличие от солярки, бензина, сырой нефти, мазут не плавает на поверхности воды. Он загустевает и становится жидким, когда его сильно разогреешь. То есть он начинает течь при температуре свыше плюс 35, по-моему, градусов. А все, что ниже — он становится как пластилин. Именно в таких фракциях, как пластилин, он напитывается песком. В море он становится еще тяжелее. Его нет на поверхности воды, но, тем не менее, течением и волнами его выкатывает по дну на пляжи», — рассказал собеседник агентства.