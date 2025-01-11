Мазут с танкеров в Керченском проливе достиг побережья Азовского моря

«Поскольку в Керченском проливе работают разнонаправленные ветра и, самое главное, разнонаправленные течения, этот мазут попал не только на Черноморское побережье Кавказа — Анапу и так далее, но и, к сожалению, попал в воды Азовского моря. Соответственно, при прибивных течениях, которые несут все к нам на берег, этот мазут достиг наших пляжей. Сегодня мы проводили добровольную акцию, просто собрались неравнодушные жители Бердянска, некоторые депутаты городского депутатского корпуса, я, как депутат областного заксобрания. Мы немножко поработали, собрали, наверное, больше тонны этих мазутных катышек на промежутке, наверное, менее двух километров», — сказал Стельмаченко.
Он акцентировал, что «насыщенность мазута на пляже достаточно большая». Уборка проходила на пляже одного из крупнейших при СССР санатория «Бердянск», однако, по словам депутата, мазут уже добрался до пляжей всей «верховой части» города, включая восточный берег Бердянской косы.
Стельмаченко пояснил, что мазут обнаружен активистами «в толще песка на сантиметров 20−30 минимум, на лопатный штык». «В отличие от солярки, бензина, сырой нефти, мазут не плавает на поверхности воды. Он загустевает и становится жидким, когда его сильно разогреешь. То есть он начинает течь при температуре свыше плюс 35, по-моему, градусов. А все, что ниже — он становится как пластилин. Именно в таких фракциях, как пластилин, он напитывается песком. В море он становится еще тяжелее. Его нет на поверхности воды, но, тем не менее, течением и волнами его выкатывает по дну на пляжи», — рассказал собеседник агентства.
Стельмаченко добавил, что, по его мнению, «проблема требует кардинального решения с задействованием очень многих технических средств, многих людей», так как длина береговой линии в Запорожской области достаточно большая.