Группа нарушителей с аэростатическими шарами задержана на границе с Литвой

Там напомнили, что с 1 апреля прошлого года в Беларуси вступил в силу указ президента «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов», согласно которому введен запрет на ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства Беларуси без надлежащего разрешения.