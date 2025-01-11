Группа нарушителей с аэростатическими шарами задержана на границе с Литвой

МИНСК, 11 янв — Sputnik. Лидские пограничники ночью 10 января задержали пятерых нарушителей с аэростатическими шарами и газовыми баллонами, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси в субботу.
Там уточнили, что информация о замеченных нарушителях, которые передвигались на трех автомобилях в районе населенного пункта Погородно Вороновского района Гродненской области, поступила от военнослужащих Сморгонской пограничной группы. В итоге все задержанные оказались гражданами Беларуси.
«В ходе осмотра транспортных средств были выявлены более 100 газовых баллонов, 9 аэростатических шаров, 28 GPS-трекеров, а также более 30 сим-карт литовского оператора сотовой связи», — сказано в сообщении в Telegram-канале ГПК.
По информации ведомства, средства передвижения нарушителей изъяты, также как и обнаруженные в них предметы — все доставлено в Лидский погранотряд.
«По данному инциденту проводится дальнейшее разбирательство», — добавили в комитете.
Там напомнили, что с 1 апреля прошлого года в Беларуси вступил в силу указ президента «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов», согласно которому введен запрет на ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства Беларуси без надлежащего разрешения.
При этом незаконное содержание и использование беспилотников в погранзоне либо погранполосе являются нарушением пограничного режима, что предусматривает административную ответственность по статье 24.19 КоАП. Штраф может составить до 50 базовых величин. Одна базовая величина с 1 января 2025 года — 42 белорусских рубля.