Власти Татарстана опровергли информацию о пожаре на заводе в Нижнекамске

«Прошу обратить внимание, в отдельных телеграм-каналах распространяется информация о якобы пожаре на предприятии в Нижнекамске! Это не так! Эвакуация проводится по отработанной схеме, в случае сигнала тревоги для безопасности сотрудников проводится организованная эвакуация». В пресс-службе главы региона отметили, что на предприятии проводилась плановая эвакуация сотрудников в рамках отработки действий при сигнале тревоги, а режим работы оборудования был временно изменен в рамках плановых мероприятий.