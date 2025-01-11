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В Башкирии сгорела кровать в доме матери с тремя детьми

Причиной стала детская шалость.

Источник: Комсомольская правда

В Иглино сегодня, 11 января, произошел пожар в доме многодетной семьи. По информации МЧС Башкирии, из-за детской шалости сгорела кровать.

В момент случившегося внутри была мать и трое детей, 3, 6 и 9 лет. Женщина успела вывести их на улицу. Пожарные потушили огонь на площади трех квадратных метров, никто не пострадал.

Как выяснилось, причиной стала игра младшего ребенка с зажигалкой. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.