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В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска с 17:40 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 17:40 мск введены в аэропорту Ижевска (код ИКАО: USII)», — сообщила Росавиация.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.