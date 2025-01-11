В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 17:40 мск введены в аэропорту Ижевска (код ИКАО: USII)», — сообщила Росавиация.
Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска с 17:40 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 17:40 мск введены в аэропорту Ижевска (код ИКАО: USII)», — сообщила Росавиация.
Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.