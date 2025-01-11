Учащийся колледжа в Борисове взорвал петардой унитаз

«16-летний учащийся 1-го курса одного из колледжей Борисова петардой взорвал унитаз. Расплата за этот поступок не заставила себя ждать — в отношении несовершеннолетнего районным отделом Следственного комитета по факту хулиганства возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении в Telegram-канале УВД Минского облисполкома.