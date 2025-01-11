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Учащийся колледжа в Борисове взорвал петардой унитаз

Хулиган, в отношении которого уже возбуждено уголовное дело, не смог пояснить причину своего поступка.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 янв — Sputnik. Закладка петарды в основание унитаза в учебном заведении показалась веселым занятием для одного из учащихся борисовского колледжа, однако завершилась печально — возбуждено уголовное дело.

«16-летний учащийся 1-го курса одного из колледжей Борисова петардой взорвал унитаз. Расплата за этот поступок не заставила себя ждать — в отношении несовершеннолетнего районным отделом Следственного комитета по факту хулиганства возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении в Telegram-канале УВД Минского облисполкома.

Там уточняется что инцидент произошел днем в перерыве между парами — компания молодых людей решила заглянуть в туалет колледжа на первом этаже.

«Особенно веселым занятием для одного из подростков показалась закладка петарды в основание унитаза. Как итог, фаянсовое изделие санитарно-гигиенического назначения повредилось», — рассказали в УВД.

При этом, добавили там, все происходящее на камеру своего сотового телефона снял один из присутствовавших в туалете подростков.

«Личность хулигана оперативно была установлена. Объяснить причину своего поступка он не смог», — сообщили правоохранители.