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Жители башкирской деревни семь часов спасали корову из ледяной воды

В Мелеузовском районе, рядом с Салаватом, произошла драматическая ситуация со счастливым концом.

У местного фермера корова с двумя телятами сумела удрать из загона, и компания отправилась гулять по заснеженным полям. В какой-то момент бурёнка провалилась в небольшой водоём, лёд на котором был недостаточно крепким.

Телята не бросили маму, а стали громко мычать и наворачивать круги на дороге, не приближаясь к ней, чтобы не упасть самим. Местные услышали, нашли беднягу и семь часов доставали её из воды верёвками. Затем натёрли заледеневшую корову водкой, укутали в одеялко — и та постепенно оттаяла и даже начала есть.

Гулён вернули хозяину.

флора и фауна