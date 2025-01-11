Жители башкирской деревни семь часов спасали корову из ледяной воды

У местного фермера корова с двумя телятами сумела удрать из загона, и компания отправилась гулять по заснеженным полям. В какой-то момент бурёнка провалилась в небольшой водоём, лёд на котором был недостаточно крепким.
Телята не бросили маму, а стали громко мычать и наворачивать круги на дороге, не приближаясь к ней, чтобы не упасть самим. Местные услышали, нашли беднягу и семь часов доставали её из воды верёвками. Затем натёрли заледеневшую корову водкой, укутали в одеялко — и та постепенно оттаяла и даже начала есть.
Гулён вернули хозяину.