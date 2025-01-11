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Ограничения ввели в аэропортах еще двух российских городов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах еще двух российских городов - Кирова и Уфы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Источник: РИА "Новости"

Ограничения в аэропорту Кирова ввели в 18:45 по московскому времени, а в воздушной гавани Уфы — в 18:50, уточнил он. Раскрывать возможные сроки возобновления нормальной работы представитель Росавиации раскрывать не стал. В настоящее время, пояснил Кореняко, предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов в этих регионах.

Ранее аналогичные меры затронули еще ряд аэропортов, расположенных в крупных российских городах. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов, в частности, были введены в воздушных гаванях Казани, Ижевска, Ульяновска и Самары. Эти меры были введены на фоне угрозы атак украинскими беспилотниками.

До этого власти Татарстана объявили в регионе повышенный уровень опасности налетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).