Ограничения ввели в аэропортах еще двух российских городов

Ограничения в аэропорту Кирова ввели в 18:45 по московскому времени, а в воздушной гавани Уфы — в 18:50, уточнил он. Раскрывать возможные сроки возобновления нормальной работы представитель Росавиации раскрывать не стал. В настоящее время, пояснил Кореняко, предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов в этих регионах.