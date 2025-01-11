В Якутии дважды спасли китайского туриста, замерзшего на пути к «Полюсу холода»

Подоспевшие вовремя спасатели стали общаться с туристом через онлайн-переводчик и выяснили, что до этого он попал в аналогичную ситуацию в Таттинском районе. Тогда он чуть не замерз в машине из-за обледенения патрубков, но его спасли сотрудники ГАИ. В этот раз температура опустилась до −46°C, а китаец попал в полынью и промок. Мужчину, который был очень легко одет для якутских морозов, отогрели, напоив горячим чаем.