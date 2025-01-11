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В аэропортах Нижнекамска и Уфы сняли временные ограничения

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Нижнекамска и Уфы в 21.00 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Источник: Аргументы и факты

«В аэропортах Нижнекамска (Бегишево) и Уфы в 21.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.