В аэропортах Нижнекамска и Уфы сняли временные ограничения

«В аэропортах Нижнекамска (Бегишево) и Уфы в 21.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.
Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Нижнекамска и Уфы в 21.00 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«В аэропортах Нижнекамска (Бегишево) и Уфы в 21.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.
Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.