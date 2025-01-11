Прокуратура региона проведет проверку после гибели зебр при пожаре в Белгороде

Ранее 11 января в Белгородской области произошел пожар на территории зоопарка в хуторе Чумаки, в ходе которого погибли шесть зебр. В МЧС России сообщили, что огонь охватил каркасное тентованное помещение на территории зоосада. Возгорание было локализовано на 60 кв. м. В работе участвовали 14 специалистов и три единицы техники.