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Прокуратура региона проведет проверку после гибели зебр при пожаре в Белгороде

По факту пожара на территории Старооскольского зоопарка в Белгороде, в котором погибли шесть зебр, организована проверка. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению МАУК “Старооскольский зоопарк” требований законодательства о пожарной безопасности и об охране животного мира», — указано в Telegram-канале ведомства.

Проверку проведет Старооскольская городская прокуратура. При выявления нарушений будут приняты все меры реагирования. Контролировать проверку будет прокуратура области. Источник в правоохранительных структурах уточнил, что предварительной причиной ЧП может быть неисправность электрооборудования, добавляет «РИА Новости».

Ранее 11 января в Белгородской области произошел пожар на территории зоопарка в хуторе Чумаки, в ходе которого погибли шесть зебр. В МЧС России сообщили, что огонь охватил каркасное тентованное помещение на территории зоосада. Возгорание было локализовано на 60 кв. м. В работе участвовали 14 специалистов и три единицы техники.

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