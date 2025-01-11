Прокуратура региона проведет проверку после гибели зебр при пожаре в Белгороде

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению МАУК “Старооскольский зоопарк” требований законодательства о пожарной безопасности и об охране животного мира», — указано в Telegram-канале ведомства.
Проверку проведет Старооскольская городская прокуратура. При выявления нарушений будут приняты все меры реагирования. Контролировать проверку будет прокуратура области. Источник в правоохранительных структурах уточнил, что предварительной причиной ЧП может быть неисправность электрооборудования, добавляет «РИА Новости».
Ранее 11 января в Белгородской области произошел пожар на территории зоопарка в хуторе Чумаки, в ходе которого погибли шесть зебр. В МЧС России сообщили, что огонь охватил каркасное тентованное помещение на территории зоосада. Возгорание было локализовано на 60 кв. м. В работе участвовали 14 специалистов и три единицы техники.