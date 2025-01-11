«11 января 2025 силы и средства департамента чрезвычайных ситуаций города Алма-Аты работают по повышенному третьему рангу пожара по адресу: Казахстанско-Британский университет. Тушение пожара осложняется сложной конструктивной особенностью объекта, объект пятиэтажный», — указал он. Происходит горение чердачного помещения, имеются скрытые очаги горения, сказал Чайзада в видеокомментарии, опубликованном пресс-службой МЧС республики.
В Казахстанско-Британском университете пытаются потушить пожар
АЛМА-АТА, 11 января. /ТАСС/. Пожарные департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты пытаются потушить пожар, вспыхнувший в здании Казахстанско-Британского технического университета, расположенного в центре мегаполиса. Об этом сообщил заместитель начальника департамента Багдат Чайзада, отметив, что «локализовать пожар пока не удается».