В орловском селе обрушились балконы жилого дома

«Предварительно установлено, что 11 января 2025 года в ночное время произошло обрушение шести балконов трехэтажного жилого многоквартирного дома в селе Ярище Колпнянского района Орловской области. В результате обрушения никто не пострадал», — говорится в сообщении.
По факту обрушения следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
Прокуратура региона сообщила, что проводит проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ и контролирует соблюдение жилищных прав граждан.