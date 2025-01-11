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В орловском селе обрушились балконы жилого дома

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Шесть балконов жилого трехэтажного многоквартирного дома обрушились в селе Ярище Орловской области в ночь на субботу, никто не пострадал, заведено уголовное дело о халатности, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.

Источник: © РИА Новости

«Предварительно установлено, что 11 января 2025 года в ночное время произошло обрушение шести балконов трехэтажного жилого многоквартирного дома в селе Ярище Колпнянского района Орловской области. В результате обрушения никто не пострадал», — говорится в сообщении.

По факту обрушения следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Прокуратура региона сообщила, что проводит проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ и контролирует соблюдение жилищных прав граждан.

СК
ЖКХ