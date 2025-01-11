В орловском селе обрушились балконы жилого дома

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Шесть балконов жилого трехэтажного многоквартирного дома обрушились в селе Ярище Орловской области в ночь на субботу, никто не пострадал, заведено уголовное дело о халатности, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.