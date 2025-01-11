При обрушении горки в Тюмени пострадал ребенок

«На площади 400-летия Тюмени произошло обрушение деревянной горки. В результате инцидента пострадал несовершеннолетний ребенок, которому в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь. Следственным отделом… возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы регионального депздрава, вызов в связи с происшествием поступил в 17.57 по местному времени. Помощь медиков потребовалась двум пострадавшим. Одному она была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Второго после осмотра и оказания помощи сначала доставили в Областную клиническую больницу № 2, затем направили на амбулаторное лечение. Его состояние удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет.
Глава Тюмени Максим Афанасьев поручил провести проверку безопасности всех детских площадок в Центральном административном округе, особое внимание будет уделено причинам инцидента, произошедшего на горке, расположенной на площади 400-летия Тюмени, где зафиксировали частичное обрушение посадочной платформы деревянной детской горки, сообщили в администрации города.