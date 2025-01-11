При обрушении горки в Тюмени пострадал ребенок

По данным пресс-службы регионального депздрава, вызов в связи с происшествием поступил в 17.57 по местному времени. Помощь медиков потребовалась двум пострадавшим. Одному она была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Второго после осмотра и оказания помощи сначала доставили в Областную клиническую больницу № 2, затем направили на амбулаторное лечение. Его состояние удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет.