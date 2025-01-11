Восемь человек спасены во время пожара в квартире дома на северо-востоке Москвы

По прибытии пожарные приступили к тушению. Были сформированы звенья ГДЗС для проверки здания на наличие людей. Организована тактическая вентиляция. В ходе ликвидации пожара были спасены восемь человек, двое из которых дети. Пожар был ликвидирован в 18:20 на площади 40 кв. м. Пострадавших нет.