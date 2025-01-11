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Восемь человек спасены во время пожара в квартире дома на северо-востоке Москвы

Восемь человек спасены во время пожара в квартире на седьмом этаже дома в Анадырском проезде. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«11 января в 17:50 поступило сообщение о возгорании в Анадырском проезде. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчет АСО № 3 столичного Пожарно-спасательного центра. Происходило возгорание личных вещей и мебели в одной из квартир на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома», — говорится в сообщении.

По прибытии пожарные приступили к тушению. Были сформированы звенья ГДЗС для проверки здания на наличие людей. Организована тактическая вентиляция. В ходе ликвидации пожара были спасены восемь человек, двое из которых дети. Пожар был ликвидирован в 18:20 на площади 40 кв. м. Пострадавших нет.

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