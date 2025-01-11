Восемь человек спасены во время пожара в квартире дома на северо-востоке Москвы

«11 января в 17:50 поступило сообщение о возгорании в Анадырском проезде. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчет АСО № 3 столичного Пожарно-спасательного центра. Происходило возгорание личных вещей и мебели в одной из квартир на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома», — говорится в сообщении.
По прибытии пожарные приступили к тушению. Были сформированы звенья ГДЗС для проверки здания на наличие людей. Организована тактическая вентиляция. В ходе ликвидации пожара были спасены восемь человек, двое из которых дети. Пожар был ликвидирован в 18:20 на площади 40 кв. м. Пострадавших нет.