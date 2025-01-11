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Напавшему на школу в Курске предъявили обвинение в покушении на теракт

КУРСК, 11 января. /ТАСС/. Обвинение в покушении на террористический акт предъявлено подростку, который утром 10 января напал на одну из школ в Курске. Следствие будет ходатайствовать об аресте подростка, сообщили ТАСС в пресс-службе управления СК РФ по Курской области.

Источник: РИА "Новости"

«Предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт)», — сказал собеседник агентства. Уточняется, что ведомство будет ходатайствовать об избрании в отношении подростка меры пресечения в виде заключения под стражу.

Утром 10 января 16-летний подросток повредил стекла входной двери и бросил при входе в школу сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Кроме того, подросток разбил молотком стекла припаркованного рядом автомобиля. Пострадавших в результате нападения нет. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

СК