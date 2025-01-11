Пожарные полностью ликвидировали пожар в зоопарке Белгорода

«В 18:30 объявлена локализация пожара, в 18:40 — ликвидация открытого горения, в 18:52 — полная ликвидация пожара», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего в устранении возгорания участвовало 20 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС — 16 человек и три единицы техники.
Ранее 11 января в Белгородской области произошел пожар на территории зоопарка в хуторе Чумаки, в ходе которого погибли шесть зебр. В МЧС России сообщили, что огонь охватил каркасное тентованное помещение на территории зоосада. Возгорание было локализовано на 60 кв. м.
Позже прокуратура Белгородской области сообщила, что по факту пожара и гибели животных в зоопарке организована проверка на предмет соблюдения законодательства о пожарной безопасности и охране животного мира.