В Курской школе, на которую напал подросток, уволят охранника

Ранее Хинштейн сообщил, что утром 10 января в Курске подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу № 54, в которой ранее учился, никто не пострадал. По словам Хинштейна, «на столь экстраординарный поступок» его «толкнули сложные отношения с ученицей школы № 54». По информации МВД, подросток пытался устроить возгорание на первом этаже, его действия были предотвращены, на опубликованном полицией видео он говорит, что у него нет к школе ни претензий, ни обид. СК возбудил уголовное дело. Прокуратура начала проверку.