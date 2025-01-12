В Курской школе, на которую напал подросток, уволят охранника

«Директор ЧОО, которое охраняет школу № 54, заверил, что предприятие проведет весь необходимый комплекс мер, дабы впредь не допустить подобных ситуаций, а охранника уволят. Рассчитываю, что это будет исполнено», — написал он.
Кроме того, Хинштейн отметил, что ЧОО проведут переподготовку своих сотрудников и по возможности удвоят охранные посты, также они берут на себя оплату дополнительных мер безопасности в школах.
«Росгвардия с согласия прокуратуры уже в понедельник приступает к проверке всех ЧОО, которые отвечают за безопасность садов, школ, вузов и ссузов», — подчеркнул врио губернатора.
Ранее Хинштейн сообщил, что утром 10 января в Курске подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу № 54, в которой ранее учился, никто не пострадал. По словам Хинштейна, «на столь экстраординарный поступок» его «толкнули сложные отношения с ученицей школы № 54». По информации МВД, подросток пытался устроить возгорание на первом этаже, его действия были предотвращены, на опубликованном полицией видео он говорит, что у него нет к школе ни претензий, ни обид. СК возбудил уголовное дело. Прокуратура начала проверку.